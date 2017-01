Levantamento dos talões de produtor ocorre até 28 de fevereiro

Os agricultores do município devem apresentar o seu talão de produtor até 28 de fevereiro para que possa ser feito o levantamento anual de ICMS. A intenção é apurar as movimentações realizadas em 2016. Solicita-se que os produtores levem o seu talão com as respectivas contranotas no setor de ICMS localizado no Centro Administrativo.

Mesmo que não tenha efetuado venda ou compra em seu talão no ano passado, o agricultor deverá apresentá-lo a fim de constar nos arquivos do município e do estado e não ser considerado omisso. Isso levaria à suspensão dos benefícios municipais e poderia provocar o cancelamento automático da Inscrição Estadual.

Incra

Também começou a entrega do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 2015-2016. Ele pode ser retirado no setor de ICMS da prefeitura. Na oportunidade, o produtor deve apresentar a escritura de terras, o último recibo do Incra e um documento pessoal. O recibo vence no dia 14 deste mês.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul