Lideranças de Encantado solicitam convênio para pavimentação asfáltica

Buscando impulsionar o turismo e comércio do município de Encantado com estradas em boas condições, o prefeito Adroaldo Conzatti, acompanhado de seu vice Enoir Cardoso, estiveram presentes em reunião na Secretaria dos Transportes, na segunda-feira (13).

Na oportunidade foi solicitada a pavimentação asfáltica de um trecho de 3,4 quilômetros para a ligação com o município vizinho de Capitão. A obra iniciaria na Lagoa de Garibaldi, um dos principais pontos turísticos da cidade e passaria pela Linha da Argola, localidade próspera com investimentos em suinocultura, avicultura e produção de leite.

Conzatti reforçou a importância da melhoria das vias, onde também transita a produção primária, a principal fonte de renda de Encantado. “É crescente o desafio que enfrentamos para manter e ampliar as atividades relacionadas às pequenas propriedades rurais”, destacou o prefeito.

As lideranças também argumentaram sobre a possibilidade de um convênio ou termo de cooperação, visando uma parceria entre Encantado e a Secretaria dos Transportes, através do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). “Para a pavimentação asfáltica do referido trecho, esta parceria contribuiria muito para o turismo e escoamento da produção e demais municípios da região alta do Taquari”, afirmou o vice-prefeito, Enoir Cardoso.

O secretário dos Transportes, Pedro Westphalen, destacou que a obra é muito importante para o município e sua produção, e ressaltou a viabilidade de fazer um convênio. “Acredito que em breve teremos espaços fiscais para realizarmos a pavimentação asfáltica, e assim que firmarmos a parceria a obra ficará no radar de execução”, concluiu o titular da pasta.

Texto: Ascom Encantado