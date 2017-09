Liga Feminina de Combate ao Câncer realiza várias atividades durante o Outubro Rosa

A Liga Feminina de Combate ao Câncer de Encantado organizou uma série de atividades que visam trabalhar a prevenção do câncer de mama. Essas ações acontecem durante todo o mês de outubro, conhecido por ser o Outubro Rosa. O nome remete à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. Confira a programação e participe:

DIA 01/10/2017: Missa em Ação de Graças pelos 25 anos de fundação da entidade.

Horário: 18h30min

Local: Igreja Matriz São Pedro

DIA 07/10/2017: Entrega de material preventivo e orientação à população.

Horário: das 09 as 11horas

Local: Esquina Democrática, Rua Júlio de Castilhos.

DIA 14/10/2017: Caminhada da prevenção pelo centro de Encantado.

Horário: 09h30min

Local: Rua Júlio de Castilhos (trajeto da Câmara de Vereadores até o Banco do Brasil).

Toda a comunidade Encantadense está convidada à participar, utilizando roupas ou acessórios cor-de-rosa em apoio ao movimento.

DIA 26/10/2017: Jantar comemorativo aos 25 anos da Liga, no Círculo Operário de Encantado, “Buffet Zanatta”. (Jantar por adesão, para as atuais Conselheiras e ex-Conselheiras da entidade).

Horário: 20horas

Local: Círculo Operário de Encantado

 Dias a definir: palestras com profissionais da saúde abordando o tema “Prevenção” nas escolas.

 Todas as quartas-feiras do mês de outubro, as integrantes da entidade estarão no HBST fazendo a entrega de material preventivo e orientando as pessoas para a prevenção do câncer.

 Durante todo o mês de outubro, os estabelecimentos comerciais estão convidados a decorar suas vitrines e fachadas com o tema “Outubro Rosa”, em apoio a mobilização pela prevenção do câncer.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Liga