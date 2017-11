A Liga de prevenção e combate ao câncer de Roca Sales realiza o espetáculo “A Discoteca do Chacrinha”. O evento, que terá atrações nacionais e internacionais, acontece no dia 14 de novembro, a partir das 20h, no Clube de Roca Sales. O ingresso será a doação de detergente líquido para o Hospital Roque Gonzales. Toda a família está convidada para participar.

Texto: Portal Região dos Vales