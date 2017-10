Liga promove encontro de prevenção ao câncer

Com o objetivo de orientar e conscientizar a comunidade, a Liga Santa-clarense de Combate ao Câncer promove o 1º encontro de prevenção à doença. O evento ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 26, no Salão Paroquial, numa parceria com a Secretaria Municipal da Saúde. A entrada é gratuita.

Alusivo ao Outubro Rosa, o encontro terá a abertura oficial às 13h30min. Na sequência, às 14h, está prevista a palestra da médica da Unidade Básica de Saúde de Santa Clara do Sul, Mariana Baialardi Silveira, que falará sobre a importância da palpação no autoexame das mamas.

Outra palestra está programada para as 14h30min, com o médico de oncologia do Hospital Bruno Born, Alex Seidel. Entre os assuntos a serem abordados está a conscientização quanto à necessidade de prevenção ao câncer. Logo após a equipe da Secretaria Municipal da Saúde fará o trabalho de orientação e palpação de mamas às mulheres interessadas.

Ao final do evento haverá um coffee break e o sorteio de dez mamografias entre as mulheres presentes no encontro. De acordo com a presidente da liga, Helena Herrmann, a entidade tem viabilizado medicações, exames e suplementos aos pacientes do município. “As pessoas devem perder o medo de falar sobre o tema e ajudar a enfrentar a doença”, menciona a presidente, adiantando que em novembro serão feitas atividades alusivas ao Novembro Azul.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul