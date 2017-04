Liga Santa-clarense de Combate ao Câncer promove baile beneficente neste sábado

A diretoria da Liga Santa-clarense de Combate ao Câncer convida a comunidade para participar do jantar-baile beneficente que marcará o lançamento da entidade. O evento ocorre neste sábado, dia 29, a partir das 20h, no Salão Paroquial, com animação de Paulinho e Banda. Os cartões estão à venda com as integrantes da liga e no Posto Rótula, pelo fone 3782-1682.

Os recursos arrecadados na noite serão revertidos em prol das pessoas do município acometidas com a doença. Conforme a presidente Helena Herrmann, o engajamento de toda a população nas campanhas e ações realizadas é fundamental. Aproveita, ainda, para agradecer às integrantes da entidade e a todos que colaboram com a liga.

Além desse evento beneficente, a entidade esteve à frente de outras atividades. Uma das ações foi o pedágio solidário realizado defronte à Escola Municipal Professor Sereno Afonso Heisler, em 2016, quando foram vendidos adesivos para veículos, xícaras com a logomarca da liga e diversos enfeites natalinos.

Fundada em 9 de junho de 2016, a liga funciona numa sala localizada no Prédio Maria Comercial Center, nº 972, no centro da cidade.

A diretoria

– Presidente Helena Herrmann; vice-presidente Clarice Heisler; tesoureira Márcia Spohr Kuhn; vice-tesoureira Nedir Geisel Dentee; secretária Bárbara Weiss e vice-secretária Analéia Corbellini.

– Conselho Fiscal: Claudete Franz, Loiva Krombauer, Iara Kohlrausch e Roberta Bremm Johann.

– Suplentes do Conselho Fiscal: Osmilda Dornelles, Marlene Schonardt e Lúcia Mahle Dessoy.

– Diretoria social: Mirna Mallmann, Nelcida Rupp e Marlene Gheno.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul