Linha Schmidt Alta é beneficiada com pavimentação asfáltica

“Essa obra é a realização de um sonho”, diz a westfaliana Miriam Güntzel, moradora de Linha Schmidt Alta. Ela é uma das beneficiadas com o trecho de asfaltamento na localidade. Na quinta-feira (05), a empresa Simonaggio e Cia Ltda, vencedora da licitação, concluiu uma das três etapas da obra, que compreendia pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, terraplenagem, sinalização viária e serviços complementares.

Nesta etapa, numa área total de 3.000,00m², a Administração Municipal de Westfália investiu um valor de R$ 439.987, totalmente de recursos próprios. A obra foi iniciada ainda na gestão anterior, comandada pelo prefeito Sérgio Marasca. Porém, em razão das intempéries, da necessidade de detonação de rochas em alguns pontos e da instalação de tubulação, a ação não pode ser concluída em tempo.

No total, o projeto de pavimentação da Linha Schmidt Alta está subdividido em três etapas, sendo que o trecho concluído nesta semana corresponde a etapa 2. “Este trecho da estrada era de paralelepípedo. Então, em função do peso dos caminhões, o material já estava levantando no meio, dificultando a passagem”, observou o prefeito Otávio Landmeier.

Na etapa 2, ainda cabe à empresa Simonaggio e Cia Ltda concretar a sarjeta do lado de cima, ao longo do asfalto, e fazer a sinalização horizontal e vertical da estrada. A próxima meta é ajustar a ponte nas imediações da propriedade de Werner Wahlbrinck. “A atual não tem mais condições”, salientou Landmeier. Após a construção da ponte, será dado andamento a etapa 1 e, posteriormente, à terceira etapa, quando então será finalizada a pavimentação asfáltica, um antigo anseio da comunidade de Linha Schmidt Alta.

Realização de um sonho

Além de um sonho da comunidade, Miriam Güntzel revelou que este era um anseio e um pedido de muitos anos. “Precisávamos de uma estrada melhor. Do jeito que estava, realmente não dava mais”, completou a moradora, demonstrando-se muito satisfeita com a obra.

Outro beneficiado com a pavimentação asfáltica é Darci Schlieck. O westfaliano recorda que a estrada existe há aproximadamente 60 anos, sendo aberta no ano de 1957. Assim como Miriam, Schlieck também se mostrou satisfeito com a obra. “É muito importante para Westfália e para a Schmidt Alta. Realmente não dava mais para trafegar. Estava muito ruim. Os carros pequenos quase não conseguiam mais passar”, ressaltou o morador, elogiando a iniciativa da Administração Municipal.

