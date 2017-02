Liquida Lajeado acontece nesta quinta, sexta e sábado

Chegou a hora de comprar. O tradicional Liquida Lajeado inicia nesta quinta-feira (9) e até sábado (11) vai movimentar o comércio da cidade com preços reduzidos e condições diferenciadas de pagamento nos setores de confecções, calçados, joalherias, óticas, eletrodomésticos, móveis, bazar, supermercados, materiais esportivos e de construção. A promoção da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado conta com a participação de 100 estabelecimentos que estarão identificados com faixas e cartazes nas cores amarelo e azul. Com o objetivo de oportunizar excelentes negócios para consumidores e comerciantes, a estimativa, segundo o presidente da entidade, Heinz Rockenbach, é de que seja registrado um incremento de 3 a 5% em relação às vendas da campanha de 2016.

Os lojistas acompanham o lançamento do Liquida Lajeado e recebem os kits com materiais de divulgação e identificação nesta quarta-feira (8), às 8h, na sede da entidade (Rua João Batista de Mello, 361 – Sala 101/B). Na ocasião, os participantes poderão conferir dicas da consultora empresarial e especialista em Marketing e Vendas, Lauren Andara , que vai compartilhar com os presentes sua experiência na coordenação do projeto Liquida Porto Alegre entre os anos de 2011 e 2013.

Fonte: Ass. de Imprensa da CDL Lajeado