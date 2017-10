Literatura, música e arte estarão em destaque no Sarau Poético

A Secretaria de Cultura e Turismo de Estrela e o Núcleo Cultural promovem, no dia 4 de outubro, o Sarau Poético. O evento será realizado no Centro de Cultura e Turismo Bertholdo Gausmann, com início às 20h, e será um encontro artístico-literário, onde as pessoas poderão ter contato com música, arte e poesia.

O sarau terá como orador Cristiano Stapenhorst Schwarz. A abertura será pelo músico Leonardo Bazanelly, com violão e flauta. A psicóloga Josiane Delazari Hilgert Bandeira apresentará o Grupo Café Poético, do Centro de Saúde Mental de Teutônia, que tem como membros João Marcos Graeff (poeta, estudante de história e autor do livro Deus está com fome), Juliano Stapenhorst Schwarz (escritor, poeta e autor dos livros Mais belo que o céu e Espelho d’água; representante da Casa do Poeta Latino Americano e Casa do Poeta Rio-Grandense no Vale do Taquari), e Jonas Silmar Reckziegel.

Haverá ainda apresentação do Quarteto Fascínio. Com um repertório eclético, apresenta temas de filmes, jazz, MPB, música latina e peças eruditas de compositores consagrados. Tem na sua formação Bernardo Hunecke (saxofone soprano), Alexandre Deicke (saxofone tenor), Marcos Vinícius Scheren (saxofone alto) e Charles João Gregory (saxofone barítono).

O sarau terá como convidado especial Rossy Berny. Com 40 anos de carreira, soma 20 obras publicadas nos campos da poesia, biografia e romance. Formou-se em Jornalismo e é mestre em Teoria pela PUC-RS e professor pela Faculdade de Formação de Professores, da Faculdade São Judas Tadeu. Também participam do evento a professora de Literatura Elena Rebelo, de Porto Alegre, e o Grupo de Teatro Tribo de Rua, um grupo independente de Lajeado com apresentações em escolas e palcos da região.

O ingresso para o evento é um quilo de alimento não perecível, que depois será destinado aos trabalhadores da UTL de Estrela.

Texto: Ascom Estrela