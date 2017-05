Loja Lolita e a vendedora Magda Casagrande recebem premiação na promoção Dia das Mães Premiado

De 02 a 13 de maio, a Lume Centro de Educação Profissional e empresas parceiras, realizaram a promoção “Dia das Mães Premiado”. Nesse período houve a distribuição de um cartão presente, no valor de R$100, para qualquer compra realizada nos estabelecimentos participantes.

Houve também premiação para o vendedor e para a loja que mais cadastrou clientes. A Loja Lolita e a vendedora Magda Ionara Casagrande, também da Lolita, foram os vencedores. Na loja foram distribuídos 98 cartões, sendo que Magda foi responsável pela distribuição de 55 deles. Como premiação, a vendedora e a loja ganharam uma vaga no próximo Curso de NeuroVendas da LUMECEP.

Segundo Magda, estas promoções ajudam a alavancar as vendas. “Acho importante existir esta troca entre as empresas. Ter parcerias faz com que o público aumente, e o resultado é excelente. Eu particularmente gosto e me sinto motivada, porque o cliente responde ao chamado. Adorei participar”.

As pessoas que ganharam os cartões poderão usar em novas matrículas para qualquer curso da LUMECEP. Ele não poderá ser usado para rematrículas, cursos particulares ou para pagamento da taxa de matrícula. Se uma mesma pessoa tiver recebido mais de um cartão presente, poderá usar apenas um cartão para cada curso em que se matricular.

Texto: Portal Região dos Vales