Lojistas fazem avaliação positiva do Lajeado Brilha 2016

Encerrada no dia 28 de dezembro, a promoção Lajeado Brilha 2016 revela ter contribuído de forma positiva para o comércio. A campanha promocional realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado recebeu nota média 8,3 (escala de 1 a 10) dos lojistas que responderam a pesquisa de satisfação. É com base nos retornos das empresas participantes a esse levantamento que a entidade programa as melhorias que serão feitas para a próxima edição.

Entre os itens melhor avaliados estão o atendimento do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), com pontuação 9,6, e a premiação de R$ 100 mil, que recebeu nota 9,2. Os atrativos extras que integram o Lajeado Brilha também foram analisados com aprovação. A Casa do Papai Noel ganhou 8,9 e o Cortejo de Natal 8,7. No que se refere às mídias veiculadas, os conceitos médios variaram de 8,1 a 8,6.

Os comerciantes ainda foram questionados quanto às vendas de Natal. Para 60% o nível de comercialização foi igual ao de 2015, enquanto que 25% disseram ter vendido mais; e 15% menos.

Texto: Ascom CDL Lajeado