Luana Werner é a rainha da Forquetinha Expofest

Na noite do último sábado, oito candidatas disputaram uma vaga pra integrar a nova corte do município. O desfile foi realizado no Parque de Exposições Christoph Bauer. Os jurados elegeram como rainha Luana Werner, 18 anos, da localidade de Bauereck. A primeira princesa é Laura Luisa Troller, 17 anos, de Vila Storck e a segunda princesa é Betina Espíndola, de 18 anos, de Arroio Alegre. Como premiação a rainha ganhou R$ 300 e as princesas R$ 200, presentes diversos, além de Smartphones.

Ainda concorreram ao título Carla Dahyana Maciel, Estefani da Silva, Franciele Allebrand, Paola Schmitz e Vanessa Deonice Closs. Segundo o prefeito Paulo Grunewald, o evento atingiu o objetivo que era festejar os 21 anos de emancipação e os 16 anos de instalação com os munícipes. “Foi uma grande confraternização. Agradecemos a todos que prestigiaram e convidamos para participar da nossa feira em novembro”, frisa.

O aniversário da cidade é comemorado no próximo domingo, dia 16. Após o desfile, iniciou o baile animado pela Banda San Marino. Na noite foram arrecadados 300 quilos de alimentos não perecíveis. Estes serão doados a uma instituição carente da região. “Além de ser uma noite festiva, foi um momento solidário, onde conseguiremos ajudar a quem necessita”, finaliza Müller.

Saiba mais

A 5ª Forquetinha Expofest ocorre no mês de novembro, no Parque de Exposições Christoph Bauer. Durante o evento serão destacadas as potencialidades do setor primário, comercial, de serviços e indústria da cidade. A feira também terá atrativos culturais e gastronômicos, como foco na tradição germânica.

Texto: Ascom Forquetinha