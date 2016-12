Luciana Lempfert fala sobre os benefícios da atividade física na 3ª idade no artigo desta terça-feira

Com o passar do tempo quem chega a 3º Idade acaba deixando de lado os exercícios físicos, por falta de motivação ou mesmo pelo medo de seu corpo não acompanhar um ritmo físico. No entanto existe cada vez mais evidencias benéficas de um estilo de vida ativa na capacidade funcional e da autonomia física durante o processo de envelhecimento.

A atividade física escolhida deverá ser a que lhe de mais prazer e satisfação, e deverá ser incluída em sua rotina diária, e praticada com regularidade, os exercícios devem ser iniciados após uma avaliação médica e deve ser acompanhado por um profissional de educação física.

Os exercícios para idosos melhora a saúde, evita doenças comuns na velhice, diminui as chances de quedas por falta de equilíbrio e fraqueza nas pernas. Quem chega na 3º Idade, deve buscar exercícios que melhorem a parte aeróbica, a flexibilidade, o fortalecimento muscular e o equilíbrio do corpo.

As atividades deverão ser praticadas com roupas confortáveis, calçados adequados, em academias, clubes, ao ar livre e dentro do limite individual de cada um.

Confira exemplos benéficos de atividade física na 3º idade:

– Desenvolvimento da flexibilidade, coordenação e equilíbrio

– Aumento da autonomia e bem-estar.

– Melhora do condicionamento cardiovascular.

– Aumento da força muscular.

– Promoção do relaxamento.

– Diminuição da ansiedade, insônia e depressão.

– Controle de peso.

-Melhora o contato social, o prazer pela vida.

– Melhora a auto estima.

Luciana Lempfert, estudante de Educação Física