LUMECEP oferece curso de Elétrica para Mulheres

A Lume Centro de Educação Profissional lançou um curso exclusivo para o público feminino: o curso de Elétrica para Mulheres. Por meio de exemplos práticos, a formação auxiliará as alunas a realizarem pequenos consertos e instalações nas suas residências. O início está previsto para o dia 18 de maio, das19h às 22h. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de maio. A carga horária será de 24 horas/aula, organizadas em oito encontros.

Podem participar mulheres a partir dos 17 anos. Durante as aulas serão abordados os seguintes conteúdos: onde nasce a eletricidade; como lidar com a eletricidade; pequenos problemas, causas e soluções em sua residência; tipos de iluminação (economia de energia); manutenções básicas do dia a dia.; troca de teclas, tomadas (tipos ou padrão de tomadas); manutenção de disjuntores; troca de resistências de chuveiros e torneiras elétricas; tipos de proteção em uma residência; tipos de emenda e conceitos básicos de hidráulica (pequenos problemas).

Todas as alunas ganham, além do material didático, um kit completo de ferramentas composto por alicate; chave philips; chave de fenda; chave teste; um rolo de fita isolante; um rolo pequeno de fita auto fusão; pasta; bloco e caneta. Mais informações podem ser obtidas pelo fone (51) 3751-6812 ou através do e-mail marketing@lumeonline.com.br.

Texto: Portal Região dos Vales