Lumecep oferece curso de Libras

Libras é a língua brasileira dos sinais. Além de ser a mais popular forma de comunicação entre as pessoas surdas e ouvintes, a linguagem auxilia na inclusão dos portadores de necessidades especiais na sociedade. Entretanto, ainda são poucos os profissionais que atuam nesta área. Com o intuito de auxiliar na formação e incentivar a inclusão social, a Lume Centro de Educação Profissional está com inscrições abertas para o curso de Libras.

A carga horária é de 180 horas, organizadas em 45 aulas, que devem iniciar no dia 20 de junho, das 19h às 22h. Até o final das aulas, os alunos estarão aptos a atuar com destreza na comunicação entre surdos e ouvintes, através de uma metodologia de ensino voltada para a inclusão, unificando teoria e prática na construção do conhecimento de Libras.

O curso será ministrado pela professora Indiara Caroline Rigatti, que é graduada e Pós- Graduada em Letras/Libras. Conforme Indiara, o curso de Libras é muito importante para auxiliar no conhecimento e comunicação com as pessoas surdas. “O curso é livre para quem quiser aprender e ficar com vontade de aprender. Os profissionais poderão trabalhar em empresas, escolas, associações de surdos, entre outros lugares”, ressalta a professora.

Durante as aulas serão trabalhados os seguintes conteúdos: conhecimentos teóricos e históricos de Libras; conhecimento sobre a Cultura Surda; alfabeto manual; sistema de numeração; estruturação de frases; colocação e uso de verbos e pronomes; vocabulário cotidiano; código de ética do intérprete; técnicas básicas de interpretação; fonologia da língua de sinais; libras/linguística; morfologia da língua de sinais; sintaxe espacial; conversação; dinâmicas e jogos em libras e filmes e teatros.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3751 6812 ou pelo e-mail marketing@lumeonline.com.br.

Texto: Portal Região dos Vales