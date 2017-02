LUMECEP terá atendimento ao público na próxima segunda-feira

A Lume Centro de Educação Profissional terá atendimento normal na próxima segunda-feira (27), véspera de carnaval. A medida é uma oportunidade a mais para a comunidade comparecer na Escola e obter mais informações sobre os cursos. Além disso, será possível efetuar matrícula, entregar documentação e até conhecer o estabelecimento de ensino. O atendimento será das 8h às 12h e na parte da tarde das 13h30min às 18h.

Outra informação importante são as matrículas para os cursos técnicos que terminam no dia 27 de fevereiro. Até a próxima segunda-feira, a inscrição poderá ser feita para as seguintes formações: Técnico em Administração, Técnico em Vendas, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Cooperativismo e Técnico em Enfermagem. As inscrições poderão ser feitas diretamente na Secretaria da Escola. Será necessário apresentar uma foto 3 x 4 e cópia dos seguintes documentos: identidade, CPF, comprovante de residência (conta de água, luz), histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio ou atestado de matrícula.

As aulas para o Técnico em Enfermagem iniciam no dia 06 de março, enquanto para os demais cursos no dia 13. “Este ano tivemos um aumento na procura pelos cursos técnicos. As pessoas estão se dando conta das vantagens em fazer um Técnico. Além do custo ser baixo, o retorno fica acima da média. É importante lembrar que segunda (27) é o último dia para matrículas, pois na terça não abriremos em virtude do feriado de carnaval. Temos ainda poucas vagas para o Técnico em Administração e Técnico em Enfermagem”, destaca o diretor da Escola, Luciano Fontana.

A Escola também possui outros cursos com inscrições abertas. A matrícula para o projeto LumeKids poderá ser feita até dia 06 de março. O curso preparatório para o Enem, a Formação de Gestores, o Vendas 3.0 e Inglês e Espanhol terão inscrições até a data de início das aulas ou até se esgotarem as vagas.

Para obter mais informações, os interessados podem acessar o site da Escola (www.lumeonline.com.br/) e a página de cada curso. Quem ainda tiver dúvidas poderá ligar para o fone (51) 3751-6812 ou enviar um e-mail para marketing@lumeonline.com.br.

Texto: Portal Região dos Vales