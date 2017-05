Maifest e 18º ParkChoppFest iniciam na sexta-feira

Na próxima sexta-feira (19), começam os eventos e as atrações da Maifest e do 18º ParkChoppFest, que se estenderá até domingo (21), no Parque Princesa do Vale. O Torneio do Boi, Jogos Germânicos e os Grenais, organizados pelo Governo de Estrela com realização da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel) devem movimentar o evento.

Torneio de “pênaltis”

O 16º Torneio do Boi, como ficou conhecida a disputa de cobrança de pênaltis, será realizado dia 19, a partir das 19h. É esperada a participação de até 300 competidores, considerada a última edição que contou com 128 duplas masculinas e 14 femininas. Ao contrário das primeiras edições, quando os vencedores levavam para casa um boi vivo, agora os campeões recebem como prêmio troféus e valores em dinheiro. No masculino, troféus aos três melhores colocados e R$ 1 mil à dupla campeã; R$ 650 para a vice e dois fardos de cerveja (latão) para o terceiro lugar. No feminino, o valor arrecadado com as inscrições será revertido em premiação às primeiras colocadas, que da mesma forma distribuirá troféus.

Os cartões já estão sendo comercializados na Padaria Bruxel da Rua Coronel Müssnich; na Show dos Esportes; Barbeirinho; Ponto Pisos do Bairro Boa União e com os integrantes do Rotary Club. O número de vagas é limitado a 128 duplas no masculino, e livre no feminino.

Gincana folclórica

No sábado, dia 20, a partir das 13h30min, será a vez dos Jogos Germânicos. A tradicional gincana folclórica bateu um recorde no ano passado, quando reuniu dez equipes e mais de 300 pessoas, que por cinco horas ficaram envolvidas na realização das mais variadas provas, entre elas pau de sebo, carregar tora, serrar e rachar lenha, cabo de guerra, galinha caipira e pegar leitão. Este ano serão outra vez dez equipes na luta pelo título: Só Nó de Pinho/Pinheiros; Alld Pock; Metralhas; Asinha de Porco; Família Fell; Alles Kaputt; Glória; Kroth Bier; Alemons Patata e Centauros.

Os três melhores grupos receberão troféus e quantia de R$ 1 mil será dividida entre estes conforme posição. No ano passado, a Família Fell foi a grande vencedora e levou para casa o prêmio de R$ 250.

Grenais

No dia 21, domingo, será a vez da rivalidade Grenal entrar em campo, o que em Estrela se dá de forma bastante sadia. Até porque segue como castigo à equipe perdedora a divertida tarefa de puxar os vencedores numa carroça, em um passeio pelo parque. Serão sete clássicos, das 10h às 17h, por sete categorias. Um das novidades será o Grenal de rugby, este organizado pelo Centauros Rugby Clube. As categorias: 10h – infantil (para nascidos de 2002 a 2004); 11h – bengala (jogadores com 50 anos ou mais); 13h30min – rugby; 14h – master (35 anos ou mais); 15h – feminino (livre); 16h – peso pesado (jogadores com mais de 100 quilos); 17h – força livre masculina. A organização ressalta que os atletas só poderão participar de um clássico. Os times estão sendo montados pelos consulados de Grêmio e Inter no município.

Mais informações sobre as três competições podem ser obtidas na Smel e pelo telefone (51) 3981-1046.

Saiba mais

Dentro da programação da Maifest e 18º ParkChoppFest, este realizado pelo Rotary Club, também estão programados os shows com Dionatã Severo e Lucas & Felipe (ambos dia 19, às 18h e 19h, respectivamente) e MC Stamm (dia 20; às 19h). Também apresentações das bandas Sputnik e Vôo Noturno (dia 20; às 17h e 18h) e Grupo Instrumental da EEEB Vidal de Negreiros (dia 20, às 16h). Brinquedos infláveis gratuitos estarão disponíveis dias 20 e 21, das 14h às 18h.

Texto: Ascom Estrela