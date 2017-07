Mais 1.022 policiais militares estarão nas ruas ainda no mês de julho

O governo do Estado, por meio da Brigada Militar, vai colocar mais de mil novos soldados no policiamento ostensivo já a partir dos próximos dias. A formatura da turma de aprovados no último concurso promovido pelo Estado, em 2014, está prevista para os dias 19, 20 e 21 de julho.

Na próxima quarta-feira (19), às 14h, acontece a formatura da turma que fez o curso na Escola de Formação e Especialização de Soldados (EsFES) de Osório, no Parque Luiz Osório. Na quinta-feira (20), está programada a formatura da turma da EsFES de Montenegro. E, na sexta-feira (21), a da turma de Porto Alegre e Canoas. Ambas serão às 11h, no Ginásio Gigantinho, em Porto Alegre.

Os novos policiais vão se concentrar, em sua maioria, em Porto Alegre e na Região Metropolitana, onde há índices mais expressivos de criminalidade. De acordo com o comandante-geral da Brigada Militar, coronel Andreis Silvio Dal`Lago, a definição sobre os locais onde cada soldado vai atuar passa pela análise dos dados sobre crimes no Rio Grande do Sul. Ele destacou que, com a formatura dos novos soldados e o consequente aporte de efetivo, os pequenos municípios terão uma atenção especial.

Curso de formação

O Curso Básico de Formação Policial Militar (CBFPM) começou em novembro de 2016. Durante os sete meses de treinamento, os futuros policiais militares cumpriram 1.600 horas/aula, distribuídas em 46 disciplinas. Entre elas, técnica policial-militar, uso de arma de fogo, decisão de tiro, abordagem policial e preenchimento de documentação operacional, além de estágios operacionais.

As aulas ocorreram em dois turnos, na Academia de Polícia Militar (APM), em Porto Alegre, e nas escolas de Formação e Especialização de Soldados (EsFES), em Montenegto e Osório, e também em espaço físico junto à Ulbra, em Canoas.

Novo concurso

Na última semana, o governador José Ivo Sartori anunciou a realização de um novo concurso para contratação de mais 6,1 mil profissionais para atuar na segurança pública. O maior número é para a Brigada Militar, com 4,3 mil vagas, sendo 4,1 mil para o cargo de soldado e 200 para o quadro de oficiais da corporação.

Além da abertura do concurso, foi anunciada a autorização para o ingresso de mais 49 soldados militares e 75 bombeiros suplentes restantes da última prova. Os novos integrantes da segurança pública do estado já entregaram a documentação e, na tarde desta quarta-feira (12), serão apresentados no Departamento de Ensino da corporação para iniciar o curso.

Texto: Agência Brasil