Mais de 1,2 milhão de motoristas já pagaram o IPVA 2017

O contribuinte interessado em parcelar o IPVA 2017 em até três vezes ou quitar o imposto com descontos de até 22,4% precisa ficar atento ao calendário: o prazo para ambas as situações termina no dia 31 deste mês. No caso do parcelamento, até esta data é preciso pagar a primeira prestação. Até o momento, 1.214.826 proprietários já estão em dia com o IPVA, o que corresponde a um terço da frota tributada no estado.

De uma arrecadação ao redor de R$ 782 milhões, no calendário atual, 50% é repassado automaticamente às prefeituras, conforme o município de licenciamento do veículo. A Receita Estadual projeta arrecadar R$ 2,619 bilhões com o IPVA 2017. Os valores do imposto tiveram uma redução média de 4,4% em relação ao calendário anterior, refletindo a queda do preço médio de mercado a partir de pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Tabela de descontos máximos Pagamento Desconto antecipação Desconto máximo PJ Desconto máximo PF Até 31/01/2017 3% 3% 22,40% Até 24/02/2017 2% 2% 21,60% Até 31/03/2017 1% 1% 20,80%

A Receita Estadual estima arrecadar R$ 2,619 bilhões com o IPVA 2017, com a metade do valor sendo repassada de maneira automática para as prefeituras gaúchas conforme o município de licenciamento do veículo. Os valores do imposto tiveram uma redução média de 4,4% em relação ao calendário anterior, refletindo a queda do preço médio de mercado a partir de pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Serviço:

Quem paga? Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano de 1997.

Como pagar? Para realizar a quitação do imposto, o proprietário deverá apresentar certificado de registro e licenciamento de veículo. Junto com o IPVA, é possível pagar o seguro obrigatório (DPVAT), licenciamento e multas de trânsito.

Onde pagar? Desde 14 de dezembro, no Banrisul, Bradesco, Itaú, Sicredi, Caixa (loterias) e Banco do Brasil (somente para clientes).

Alíquotas do IPVA no RS

3% – Automóveis e camionetas

2% – Motocicletas

1% – Caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e camionetas para locação

Frota total do Estado: 6.372.980

Frota pagante de IPVA: 3.864.712 (61%)

Frota Isenta de IPVA: 2.508.268 (39%)

Texto: Ascom RS