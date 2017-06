Mais de 1,6 mil pessoas visitam Festa da Bergamota

O domingo (18) entrou para a história do Distrito de Bela Vista do Fão, em Marques de Souza. A 42ª Festa da Bergamota superou as expectativas e foi um sucesso.

Segundo a organização mais de 1,6 mil pessoas visitaram o evento. Foram servidos 1,3 mil almoços. “A prefeitura apoiou com as obras, na organização e na divulgação. Estamos muito contentes e só temos a agradecer”, diz o presidente da Comunidade de Bela Vista do Fão, Osmar Finatto.

O público lotou as instalações montadas no Ginásio do Grêmio Guarani onde estavam expostas bergamotas e derivados da fruta para concurso, além dos produtos da agroindústria familiar . “Gostei muito. Me surpreendeu a quantidade de doces feitos a partir da bergamota”, comenta a psicopedagoga Carla Comís.

Para cooperar com a organização da festa e na recepção dos visitantes que vieram de várias regiões do estado, a prefeitura investiu R$ 55 mil na estrutura do local. Foram instaladas calçadas com meio fio, canalização pluvial, feitos canteiros e paisagismo. “O evento é grandioso por sí, mas essas obras simbolizam o começo de um novo tempo. Para nós é gratificante realizar essa pequena obra no começo de mandato. Aqui se uniu a vontade de fazer do poder público com o espírito comunitário dos moradores que pegaram junto para que tudo desse certo”, afirma o prefeito Edmilson Dörr.

Um dos grandes momentos foi a inauguração do Monumento à Bergamota, confeccionado de forma voluntária pelo artista de Travesseiro, Marcos Datsch de Oliveira (Daty). “Eu amo o que faço e acredito no turismo da região. Estamos plantando uma semente. A cultura aproxima as pessoas, incentiva o trabalho comunitário e torna as pessoas mais felizes”, comenta Daty.

Para confeccionar a bergamota, assim como para realizar o evento foi necessária também a presença de empresas e pessoas apoiadoras. São elas: A Mobília Móveis, Têxtil Home, Dentista Fernanda Kramer, Agromayer, Wemaco, Sicredi, Posto Zanoni, Agrodörr, Pinturas Contes, As Gurias Jóias, Monza Embalagens, Lacmax, Sandri Agropecuária, Rabaioli e compagnoni, Erva Mater Ximango e dentista Carlos Alberto Demari.

A Festa da Bergamota teve as presenças dos deputados estaduais Edson Brum e Maurício Dziedrick e o deputado federal Dionilson Marcon, assim como de prefeitos e vereadores da região.

Texto: Ascom Marques de Souza