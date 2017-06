Mais de 16 mil pessoas visitaram a Suinofest no primeiro final de semana

O clima familiar é notado desde a entrada do Parque João Batista Marchese. Depois de uma semana chuvosa, as famílias aproveitaram o final de semana para curtir a Suinofest. Mais de 16 mil pessoas circularam pelo Parque nos três primeiros dias de evento. Os visitantes puderam desfrutar do Salão Gastronômico, Festival de Compras, Espaço Cultural, Praça de Alimentação, produtos das Agroindústrias, Artesanato, oficinas de gastronomia, Seminários, Espaço Aventura, Roteiro Encantado e Passeio Recreativo.

O novo formato da Feira motivou as compras e também muitos elogios por parte dos expositores e visitantes. A cada R$ 50 em compras, o consumidor teve direito a um cupom para concorrer a cinco prêmios. O volume de cupons entregues sinalizou um aumento no volume de vendas em comparação com a edição passada.

A concessionária Pretto Veículos participou de todas as edições da Suinofest, mas pela primeira vez vendeu dois carros no primeiro final de semana. Um foi para Serafina Corrêa e outro para Lajeado. “Apesar do frio, estamos bem contentes. O movimento é bem grande e além das duas vendas, nós conseguimos prospectar novos clientes e apresentar nossos produtos”, comemora a consultora de vendas, Raquel Pederiva.

Outra empresa que está comemorando é a Ortobom. “Nós inauguramos nossa loja no dia 14 de dezembro, no centro de Encantado. Esta é a nossa primeira vez em feiras. É uma experiência nova, tanto em estilo e área de negócios, como na participação. Está sendo muito interessante, pois tem muitas pessoas entrando para conhecer os nossos produtos. Além de fechar vendas, nós já alinhavamos mais compras para fechar na loja. Estamos satisfeitos e esperamos aumentar mais ainda as vendas para atender toda a Região”, destaca a sócia proprietária da Ortobom Encantado, da Encanto Colchões, Luciana Dacroce.

Agroindústrias

Neste ano a Feira da Agroindústria Familiar está com uma área ampliada, dentro do Pavilhão de Compras. Nela, os visitantes encontram uma grande variedade de doces, compotas, conservas, sucos, mel, derivados de cana de açúcar, derivados de carne suína, geleias, frutas cristalizadas, panificados, biscoitos, queijos, massas, farinha de milho, cuias, plantas e flores.

Uma das agroindústrias é a MZ Alimentos que há quatro anos participa da Suinofest. Neste ano as novidades são as chimias de tomate com pimenta, de erva-mate, geleia de hibisco e conserva de quiabo.

“Nós temos produtos diferenciados, que prezam pela qualidade e por isso sempre vendemos muito bem. A feira é uma oportunidade para fazer contatos e mostrar os produtos. Depois disso, as pessoas nos procuram. Eu já mandei chimia até para Brasília”, comenta o proprietário Vitória Zanella (64).

A ilha onde está instalada a Feira da Agricultura Familiar é coordenada pela APL – Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari, Emater/RS-ASCAR Encantado, Administração Municipal, através da Secretaria de Agricultura e Fetag, através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais – STR de Encantado e é custeada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, portanto as agroindústrias participantes não pagaram pelo estande.

Pães

A produção de pães já é tradicional no evento. Neste final de semana, oito sócias do Clube de Mães Cultivamos a Alegria, da Linha Argola amassaram e comercializaram os pães assados em fornos de barro. Semanas antes do evento, a Emater/RS-Ascar realizou um treinamento de boas práticas com os Clubes. Além disso, fizeram um teste com a fariuva, que é uma farinha feita com a casca de uva. Na Suinofest estão sendo comercializados pães com farinha de trigo, farimate e fariuva. Toda a farinha é doada pelo Moinho Sangalli, e a renda é revertida para os Clubes de Mães.

Praça de Alimentação

A farta e variada comida caseira do Restaurante Zanatta foi sucesso mais uma vez. Nestes três dias foram servidas 750 refeições. Outra inovação foi a Materia (Mate Break), que continha chás a base de erva-mate do Baldo SA, lanches com o uso da Farimate e produtos do APL. O espaço está localizado no final do Pavilhão de Compras ao lado das Oficinas Gourmet. Além disso, havia um food truck com espetinhos gourmet feitos numa churrasqueira a gás, sem fumaça, mas com o gosto e cheiro inconfundível do churrasco convencional. A Praça de Alimentação ainda tinha crepes, churros, frutas no palito, algodão doce, maçã do amor, petiscos, porções, coxinhas no cone, pastéis, sorvete, picolés, paletas mexicanas e lanches em geral.

Roteiro Encantado poderá ser visitado durante a Suinofest

Um grupo de 14 pessoas oriundas de Porto Alegre participou do Roteiro Encantado. Eles ficaram emocionados com a cultura e a história do município. O Roteiro é um trajeto surpreendente, que apresenta a bela paisagem e uma variedade de belezas turísticas, culturais, religiosas, artesanais e históricas.

Os passeios continuam nos dias 17 e 18. A recepção e a saída do Parque João Batista Marchese ocorre às 14h. Os visitantes conhecem a Casa de Cultura Dr. Pedro José Lahude; a Igreja Matriz e o Memorial Santo Sudário; a Divine Chocolates e a Lagoa da Garibaldi. O passeio tem o custo de R$30 e inclui guia, transporte e visitação aos atrativos.

As reservas podem ser feitas através do fone (51) 3751 3777 ou (51) 99707 8091, na Amturvales. Quem não agendar com antecedência, pode procurar o estande do Roteiro Encantado, que fica junto com o estande da Prefeitura Municipal de Encantado, na área externa, logo na entrada do Parque João Batista Marchese e programar o passeio.

Passeio Recreativo

Outra opção é o Passeio recreativo com personagens infantis. Ele ocorre nos sábados e domingos à tarde, pelo valor de R$ 5 por pessoa. O passeio está sendo realizado com o trem Expresso da Magia. As saídas acontecem de meia em meia hora do Parque. Os visitantes passam pelo centro da cidade. Para mais informações é necessário contatar através do e-mail expressodamagiars@gmail.com ou (51) 9595-1949 com Fredi.

Festival de Prêmios

A cada R$ 50 em compras nos estandes do Festival de Compras, o consumidor teve direito a um cupom. Ao todo cinco prêmios serão sorteados. No primeiro domingo, às 17h, houve o sorteio de um celular Galaxy J5 Samsung e de um Televisor led 40”. Rosangela Lucca Borela, de Encantado, ganhou o celular e Felipe Hermes, de Santa Clara do Sul, levou a televisão.

No próximo domingo (18), às 17h, será sorteado outro celular Galaxy j5 Samsung; um notebook e um televisor led 43”. A promoção tem o certificado de autorização da Caixa nº 6-0931/2017.

A Suinofest é realizada pela ACI-E, tem o patrocínio da Administração Municipal, Câmara de Vereadores, Dália Alimentos, Sicredi, Baldo S.A, BRDE, Lojas Benoit, Unimed VTRP, Corsan, Banrisul, Machado Agropecuária e Fontana S.A e tem o apoio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo e CDL de Encantado. A organização do Festival de Compras é da Lume Eventos.

Texto: Ascom Festival de Compras