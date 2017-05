Mais de 200 kg de maconha são apreendidos na BR 386, em Lajeado

Na manhã desta terça (02), por volta das 11h15min, no km 340, da BR 386, em Lajeado, a PRF, com o apoio da Brigada Militar, apreendeu mais de 200 kg de maconha. Durante a fuga, o traficante colidiu seu carro em uma viatura da PRF.

Policiais Rodoviários Federais tentaram abordar o condutor de um Honda/HRV, em Lajeado, suspeito de estar conduzindo drogas e que se deslocava do interior em direção à região metropolitana.

O motorista não obedeceu a ordem de parada e retornou, colidindo o veículo lateralmente em uma viatura da PRF, e logo após tentando fugir pela contramão. Alguns metros depois, deparou-se com viaturas da Brigada Militar e retornou novamente. Neste momento, jogou o HRV contra outra viatura da PRF que fazia o acompanhamento, ocorrendo uma colisão frontal.

O policial que conduzia a viatura ficou ferido, foi atendido pelo Samu e bombeiros e encaminhado ao hospital local. Ele passa bem. Em princípio, foi confirmada a existência de mais de 200 kg de maconha. Aguardando contagem e registro da ocorrência. O carro era roubado e clonado. Tinha placas de Cascavel-PR, mas na verdade era de São Paulo-SP.

Após perícia na Unidade de Pronto Atendimento de Lajeado, o preso será encaminhado à Polícia Judiciária do mesmo município. Ele tem 19 anos e alegou residir em Foz do Iguaçu-PR. O motorista de um Clio com placas de Foz do Iguaçu também foi detido, suspeito de fazer parte da quadrilha.

Fotos e vídeo: Divulgação PRF

Texto: Ascom PRF