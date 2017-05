Mais de 330 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe no Dia D

Mais de 330 mil pessoas foram vacinadas no último sábado (13), o Dia D da campanha de vacinação contra a gripe. O anúncio foi feito pelo secretário da Saúde, João Gabbardo dos Reis, na terça-feira (16), que falou também que cerca de 2,2 milhões de pessoas, 65% do público alvo, já foram imunizadas desde o início da mobilização, em 10 de abril. A campanha se estende até dia 26 deste mês e a meta é chegar aos 90% dos grupos prioritários.

Gabbardo considerou positivo o movimento de sábado, apesar do tempo chuvoso em todo o estado. No entanto, em comparação com o ano passado, o volume foi baixo. Em 2016, 660 mil pessoas foram imunizadas no dia 30 de abril, quando foi realizado o Dia D. Em 2017, a menor cobertura segue entre o grupo das crianças acima de seis meses e menores de cinco anos. Apenas 44% delas já receberam a dose, o que representa cerca de 265 mil do total de 602 mil crianças.

Cobertura e doses aplicadas por grupo:

Crianças – 445 (265 mil doses)

Idosos – 735 (1,1 milhão de doses)

Trabalhador da saúde – 65% (311 mil doses)

Gestantes – 51% (55 mil doses)

Puérperas – 75% (13 mil doses)

Indígenas – 73% (12 mil doses)

Professores – 86 mil doses

Pessoas com comorbidades – 461 mil doses

Total de doses aplicadas – 2.193.704

Texto: Ascom RS