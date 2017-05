Mais de 500 pessoas já foram imunizadas contra a gripe em Paverama

A Prefeitura de Paverama, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, realiza a 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, até o dia 26 de maio no município. A campanha iniciou no dia 17 de abril, e desde lá 24,73% do público total que integra os grupos prioritários já foram imunizados, o que totaliza pouco mais de 500 pessoas do município. A estimativa é vacinar 2052 pessoas.

Dados de Paverama:

– indivíduos com 60 anos de idade ou mais: 1.392 (26,36% da meta);

– crianças de 6 meses a menores de 2 anos de idade: 122 (7,32% da meta);

– crianças de 2 anos a menos de 4 anos: 273 (14,28%)

– gestantes: 61(22,95% da meta);

– puérperas: 10(até 45 dias após o parto): (40% da meta);

– trabalhadores da saúde: 55 (49,09% da meta);

O serviço está sendo disponibilizado de segunda à sexta-feira, no Posto de Saúde do Centro, das 8h às 12h e das 13h às 17h. No Posto de Saúde da Fazenda São José é realizado as quartas-feiras, das 13h às 17h.

Texto: Ascom Paverama