Mais Educação também oferece aulas de dança

O Programa Mais Educação, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (Smed) de Estrela, trabalha hoje com mais de 450 alunos de seis escolas municipais de Ensino Fundamental (Emefs) na execução de projetos e atividades paralelas que envolvem as mais diversas áreas de atuação. Na parceria com outras secretarias, entre elas a de Esportes e Lazer (Smel) e da Cultura e Turismo (Secultur), são oferecidas às crianças e jovens aulas de música, esportes, jogos, teatro, artesanato, xadrez e outras como educação patrimonial. Agora, uma nova alternativa cultural já está ao acesso dos participantes do Mais Educação: a dança.

O projeto “O mundo que eu vi” está oferecendo, gratuitamente, aulas de danças para os estudantes do Mais Educação. Visam, além da questão cultural que envolve a modalidade, ensaios para apresentações durante a programação de Natal no município no fim do ano. As aulas, que iniciaram em setembro, são realizadas pela equipe da Libertà Dança Cultura e Arte, e tem à frente o professor e coreógrafo Wagner Luceno. Os ensaios ocorrem uma vez por semana em cada uma das turmas, no turno inverso, reunindo cada cerca de 20 alunos entre 8 e 11 anos em média.

O projeto se desenvolve neste primeiro momento em quatro escolas do Mais Educação. E cada uma trabalha uma dança e um temática diferente, mas dentro de um propósito maior: o Natal. “Estamos fazendo um trabalho diferente de acordo com a temática das festas natalinas, onde serão usados os quatro elementos da natureza. Cada escola recebeu um elemento, e nós estamos ensaiando eles com danças populares e folclóricas de alguns países do mundo ricos na questão música como elemento de cultura e folclore”, destaca o professor Wagner Luceno.

O elemento fogo será representado pela dança espanhola, e é trabalhado na Emef Odilo Afonso Thomé. Os ensaios ocorrem das 9h às 11h, nas dependências da escola do Bairro Imigrantes. O elemento terra terá sua identificação com a dança Italiana, chamada Pizzica, e é desenvolvido na Emef Cônego Sereno Hugo Wolkmer, nas terças-feiras à tarde, das 13h30min às 15h30min. A água será marcada pela dança havaiana, na Emef Ruth Markus Huber, com ensaios às sextas-feiras, das 13h45min às 16h. Já a dança grega, chamada Sirtaki, trabalhará o elemento ar e será apresentada pelos alunos da Delfina. Os ensaios ocorrem às quartas-feiras, das 15h30min às 16h30min, mas em Arroio do Ouro.

Eduardo Motta (8) e Isadora Schmidt (8) já ensaiam os primeiros passos da Pizzica. Os colegas da Cônego estão adorando a experiência. “Nunca pensei que um dia ensaiaria para dançar italiano. Estou gostando. Se não estivesse aqui estaria jogando videogame em casa”, revela o menino. Sua amiga também. “Já tinha dançando uma música italiana na apresentação no Dia da Família e amei.” Mais informações sobre o Mais Educação na Smed, pelo telefone 3981-1014; e sobre o “O mundo que eu vi”, com Luceno, pelo 9 8406-8766.

