Mais Médicos abre inscrições para profissionais brasileiros

Graduados em medicina interessados em participar do Programa Mais Médicos devem se candidatar até o dia 4 de janeiro do próximo ano. O programa abriu inscrições para cerca de 1,2 mil vagas do novo edital, voltadas a profissionais brasileiros. As inscrições devem ser feitas pela internet, no site do sistema do Programa.

Os interessados serão submetidos à documentação exigida no edital, que exige cópia do diploma e do registro profissional, certidão negativa de antecedentes criminais, dentre outros. Nessa fase, os médicos devem apenas realizar inscrição. O resultado das inscrições validadas está previsto para 9 de janeiro.

Posteriormente, nos dias 10 e 11 de janeiro, os profissionais terão a opção de selecionar os locais de preferência. As vagas do programa são distribuídas em 563 Municípios e dois distritos indígenas. O edital conta com uma novidade: aqueles que estiverem insatisfeitos com a alocação, poderão trocar o local de trabalho com outro médico que tenha interesse. Após a lotação, os médicos devem confirmar o interesse nas vagas e seguem então para os Municípios, onde iniciam as atividades nas unidades básicas a partir de fevereiro.

Substituições e reposições

Das oportunidades ofertadas, 708 estão atualmente ocupadas por médicos cubanos. As demais são relativas às reposições periódicas de profissionais que saíram do programa. Substituir médicos cubanos por brasileiros é prioridade do governo federal, que busca a meta de 4 mil em três anos. O objetivo é reduzir o atual número de profissionais estrangeiros. Atualmente, é de 11,4 mil, para 7,4 mil.

Agência CNM, com informações do Portal Brasil