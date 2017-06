Mais municípios têm situação de emergência homologada e reconhecida

Mais 11 municípios receberam, na sexta-feira (23), a homologação do governo do Rio Grande do Sul. São eles: Barão do Triunfo, Esperança do Sul, Guaporé, Jacutinga, Santa Tereza, São Valério do Sul, Maratá, Barra do Quarai, Fontoura Xavier, Ibirapuitã e Santa Bárbara do Sul.

O Diário Oficial da União publicou, também na sexta, o reconhecimento dos municípios de Arroio do Sal, Cândido Godói, Canoas, Ciríaco, Constantina, Entre-Ijuís, Liberato Salzano, Mato Leitão, Pinhal, Pinheirinho do Vale, Porto Lucena, Porto Vera Cruz, São Nicolau, Seberi, Tapejara, Três Palmeiras, Viadutos, Vista Gaúcha e Vitória das Missões.

Na quinta-feira (22) o Diário Oficial do RS trouxe a homologação dos municípios de Tuparendi, Harmonia, Vitória das Missões, Constantina, Nova Candelária, Coxilha, Porto Lucena, Cruzaltense e Guarani das Missões. No mesmo dia o Diário Oficial da União publicou o reconhecimento de Alecrim, Áurea, Barra do Rio Azul, Cachoeira do Sul, Caraá, Cerro Lago, Charrua, Ernestina, Frederico Westphalen, Gentil, Inhacorá, Machadinho, Nova Alvorada, Paim Filho, Sagrada Família, Santo Expedito do Sul, São Pedro das Missões, São Sebastião do Caí, Sertão e Soledade.

Com a homologação da situação de emergência pelo Estado, o município passa a ter acesso a uma série de benefícios relativos à ajuda humanitária. Por sua vez, o reconhecimento da União garante aos municípios uma garantia quanto a benefícios como ajuda humanitária, dispensa de processo licitatório, repasse de recurso, auxílio em obras de restabelecimento por meio de planos de trabalho, e outros.

Relação dos municípios já homologados:

Água Santa Alecrim Áurea Barão do Cotegipe Barra do Rio Azul Barros Cassal Boa Vista das Missões Boqueirão do Leão Cachoeira do Sul Cacique Doble Caiçara Campinas do Sul Campo Novo Caraá Casca Cerro Largo Charrua Chiapeta Coronel Bicaco Cristal Cristal do Sul Dom Pedrito Ernestina Frederico Westphalen Garruchos Gentil Inhacorá Irai Itapuca Itaqui Itati Jari Lagoão Machadinho Maximiliano de Almeida Minas do Leão Miraguaí Não-Me-Toque Nonoai Nova Alvorada Paim Filho Panambi Pedras Altas Pirapó Ponte Preta Porto Mauá Porto Xavier Redentora Rio dos índios Roque Gonzáles Sagrada Família Sananduva Santa Tereza Santo Ângelo Santo Antônio das Missões Santo Expedito do Sul São Borja São Jerônimo São José das Missões São José do Ouro São Pedro das Missões São Sebastião do Caí Sertão Sinimbu Soledade Tenente Portela Terra de Areia Tiradentes do Sul Três Arroios Três Passos Trindade do Sul Tunas Uruguaiana Vila Lângaro Arroio do Sal Cândido Godoi Canoas Círiaco Liberato Salzano Pinheirinho do Vale Porto Vera Cruz São Nicolau Seberi Tapejara Três Palmeiras Viadutos Vista Gaúcha Vitória das Missões Constantina Porto Lucena Bossoroca Catuípe Vila Maria Harmonia Coxilha Nova Candelária Guarani das Missões Cruzaltense Tuparendi Barão do Triunfo Esperança do Sul Guaporé Jacutinga São Valério do Sul Barra do Quarai Maratá Fontoura Xavier Ibirapuitã Santa Bárbara do Sul

Texto: Ascom RS