Mallmann é reeleito presidente da Associação dos Secretários de Educação

O secretário de Educação de Estrela, Marcelo Mallmann, foi reeleito para a presidência da Associação dos Secretários Municipais de Educação do Vale do Taquari (Asmevat). A reunião para a escolha da diretoria da entidade, que terá mandato de dois anos, ocorreu na tarde desta terça-feira (07.02), na sede da Amvat, em Estrela. O novo vice-presidente é Mauro Heinen, de Santa Clara do Sul, e a secretária é Fabiele Girardi, de Progresso. Mallmann e Heinen serão os representantes regionais junto à União dos Dirigentes Municipais de Educação-RS (Undime).

À frente da associação, Mallmann pretende fortalecer a entidade e promover encontros que venham agregar valores nos desafios que são impostos no dia a dia dos dirigentes municipais de Educação. Um dos grandes objetivos, segundo ele, é instituir e consolidar o Fórum de Educação do Vale do Taquari, para que as políticas públicas educacionais da região possam ser debatidas de forma democrática, promovendo a troca de experiências entre os profissionais dos municípios, para que as boas práticas possam ser compartilhadas.

A reunião também tratou de outros assuntos relacionados à área educacional, como o Plano de Ações Articuladas, cujo diagnóstico deve ser concluído pelos municípios. O Plano é uma iniciativa do governo federal com a finalidade de auxiliar no planejamento estratégico das políticas de educação. Além disso, é um canal de comunicação permanente entre os estados, e os municípios com o Ministério da Educação.

Houve ainda discussão sobre o transporte escolar, apresentação e cadastro dos dirigentes, apresentação da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e da Agenda dos Cem Primeiros Dias, documento elaborado pela Undime com o objetivo de prestar orientações aos secretários. A publicação enfatiza a necessidade de os dirigentes conhecerem a legislação, as políticas, diretrizes e programas, e trata também dos convênios ou contratos vigentes, além da busca de informações sobre as prestações de contas.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Estrela

Foto: Paulo Ricardo Schneider