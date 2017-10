Mão de obra de apenados é utilizada na limpeza de cemitérios municipais

Uma parceria entre o Município de Lajeado, através da Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sthas), e a direção do Presídio Estadual de Lajeado (PEL), possibilitou a utilização de mão de obra de apenados para limpeza dos cemitérios municipais. O serviço iniciou na terça-feira (17), nos cemitérios municipais localizados no Bairro Florestal, nas imediações da rodoviária. Retirada de entulhos e roçadas são os serviços executados pelos quatro presidiários. Um deles, que não quis se identificar, afirmou que para ele a medida é ótima. “A cada três dias de trabalho tenho redução de um dia na minha pena”, explicou.

Conforme o titular da Sthas, Lorival Silveira, o cemitério localizado na Rua Arnoldo Uhry, na divisa dos bairros Santo Antônio e Jardim do Cedro, também receberá os serviços de limpeza e roçada. Ele afirma, inclusive, que também se pretende pintar as muretas que circundam as câmaras mortuárias, no Bairro Florestal. Sobre a parceria entre o Município de Lajeado e a direção do presídio, Silveira destaca que é importante quando os gestores entram em entendimento para firmar compromissos que, no fim, beneficiam toda comunidade.

Texto: Ascom Lajeado