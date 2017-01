Marcação de Área de Conflito visa dar mais segurança aos condutores

Visando dar mais segurança aos condutores, a equipe de Obras da Prefeitura Municipal de Westfália realizou a Marcação de Área de Conflito (MAC) no entroncamento das ruas Carlos Schröer Filho e Alfredo Dahmer, no Centro, em frente ao portão de entrada e saída dos veículos de carga do Frigorífico de Aves da Cooperativa Languiru. O trabalho foi executado no sábado passado (21).

A medida indica aos condutores a área da pista em que não devem parar os veículos, pois prejudica a circulação. Um ponto que contribuiu para a ação é de que os motoristas que sobem pela Rua Carlos Schröer Filho têm a visão prejudicada, tornando o cruzamento perigoso.

Texto: Ascom Westfália