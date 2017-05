Marques de Souza decreta luto oficial pela morte do professor Gustavo Luís Rauber

O prefeito de Marques de Souza, Edmilson Dörr, decretou hoje pela manhã (15), luto oficial no município por três dias, pela morte em acidente de trânsito, do professor de música e maestro da Orquestra Municipal de Marques de Souza, Gustavo Luís Rauber, de 28 anos.

Também pelo ocorrido, nesta segunda-feira as instituições de ensino do município não terão aulas. “É com pesar que recebemos a notícia. O prefessor era uma pessoa querida por todos, além de ser um grande profissional. É uma grande perda para todos nós”, lamenta o prefeito.

O acidente ocorreu próximo ao meio – dia do domingo (14), logo no início da estrada geral, de chão batido, a VRS-811, que liga Travesseiro até Arroio do Meio. O carro desceu em um perau de aproximadamente 50 metros e caiu no Rio Forqueta.

Rauber pretendia almoçar com a família em Travesseiro. O jovem estava sozinho e foi retirado de dentro do carro, submerso nas águas por volta das 2h da madrugada desta segunda-feira (15). O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Lajeado. Após a necropsia será velado na câmara mortuária de Travesseiro.

Texto: Ascom Marques de Souza