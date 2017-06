Sábado (10) e domingo (11) de junho, será de barro e poeira para todo o lado. Vem aí a 3ª etapa do Campeonato Pirelli de Veloterra Taça Posto Sulmax Ipiranga. Os ingressos antecipados e com desconto devem ser adquiridos no posto Sulmax Ipiranga em Marques de Souza.

No domingo ao meio-dia será servido almoço. As atividades estão previstas para iniciar às 13h15min. O evento acontece no fim da rua Geneal Osório, em frente ao CTG Caminhos da Serra, no centro.

Texto: Ascom Marques de Souza