Marques de Souza será o primeiro destino da Escavadeira Hidráulica do G8

O Consórcio Público Intermunicipal para Assuntos Estratégicos do G8 (Cipae), definiu em reunião na terça-feira (02), o primeiro destino da Escavadeira Hidráulica adquirida este ano pelo grupo. O equipamento irá auxiliar nas demandas dos municípios.

A primeira cidade a receber a máquina que pertence ao G8 será Marques de Souza. O prefeito Edmilson Dörr (Brida), acredita que o equipamento chegue a cidade em até um mês. “Apenas estamos aguardando trâmites burocráticos para a realização deste serviço e a contratação de um operador terceirizado”, afirma Brida.

A Escavadeira Hidráulica está em Progresso. A partir do momento que chegar a Marques de Souza, será destinada para a retirada de cascalho do Rio Forqueta e para a manutenção das estradas gerais. O veículo fica na cidade por um mês. “A estada da máquina aqui será um plus ao nosso trabalho. Poderemos, pelo menos nesse período otimizar e ampliar o atendimento à população, até que se conclua o processo licitatório de aquisição de uma máquina nossa”, completa o prefeito.

Texto: Ascom Marques de Souza