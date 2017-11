Matrículas e rematrículas da rede municipal de ensino para 2018 estão abertas

A Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer de Paverama comunica que o período de Matrícula e Rematrícula para o ano de 2018 na Rede Municipal de Ensino inicia no dia 20 de novembro e encerra-se no dia 20 de dezembro, sendo feitas nas próprias Escolas. Esses procedimentos devem ser realizados dentro do período citado para melhor organização das turmas no próximo ano letivo.

Os documentos necessários são:

Para Matrícula na Educação Infantil:

· Certidão de nascimento ou RG da criança;

· Atestado de vacinação da criança fornecido pelo Posto de Saúde;

· RG e CPF do responsável;

· Em caso de guarda da criança, trazer o documento comprobatório;

· Atestado de Trabalho;

· Comprovante de Residência;

Para Matrícula nas Escolas de Ensino Fundamental (1º ao 9º ano):

· Certidão de Nascimento ou RG do aluno (a);

· RG e CPF do responsável;

· Em caso de guarda da criança, trazer o documento comprobatório;

· Comprovante de Residência.

Texto: Ascom Paverama