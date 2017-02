Mau tempo adia abertura da 5ª Copa Verão de Futebol Sete

Devido ao mau tempo, os jogos que seriam realizados no sábado (11), foram cancelados e transferidos. Neste sábado (18), a partir das 13h30min no Estádio das Cabriúvas, ocorre a realização de nove jogos, que definirão os oito (8) classificados nesta primeira fase da 5ª Copa Verão de Futebol Sete. Conforme a fórmula de disputa serão três chaves com três equipes jogando entre si, dentro da chave.

As duas primeiras de cada chave, mais os dois melhores terceiros colocados no geral se classificam para as quartas de finais. Pensando na questão disciplinar, mas principalmente em ajudar entidades carentes do município, ficou definido no regulamento, que o atleta que receber cartão amarelo deverá pagar 1 litro de leite e o cartão vermelho 5 litros de leite, que posteriormente serão doados as entidades.

A competição é organizada pela Administração Municipal por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo e pelo Esporte Clube Encantado. Os jogos iniciam às 13h30min e cada partida terá a duração de dois tempos de 15 minutos. A entrada é gratuita.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Encantado