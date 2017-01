Mauro Adelar Scheuemann é o novo Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

No dia 31 de dezembro, o Chefe do Executivo de Paverama anunciou o engenheiro ambiental, Mauro Adelar Scheuermann, como Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

O novo gestor tem experiência na área, pois foi Coordenador de Agricultura e Meio Ambiente entre 2008 e 2012. Quanto às dificuldades da pasta, Scheuermann destaca que fazer com que as pessoas entendam que a administração pública deve ser encarada da mesma forma que se encara a administração privada, onde não se pode gastar mais do que se arrecada.

O Objetivo do novo Secretário é implantar um sistema de gestão eficiente e justo, onde os produtores terão subsídios através do retorno de parte dos impostos que geram para o município em serviços prestados pelo município ou por terceiros, e, incentivar a diversificação e a implantação de novas atividades que venham a agregar valor à produção e incrementar a renda.

“Da minha pessoa, os agricultores podem esperar o máximo de empenho na busca de soluções e melhorias para fomentar a produção, aumentando a renda e a qualidade de vida das famílias, mas para isso espero também o interesse e o comprometimento por parte dos interessados” finalizou Mauro Adelar Scheuermann, novo titular da pasta da Agricultura e Meio Ambiente.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Paverama