Medicina Veterinária é a novidade do Vestibular de Verão 2018 da Unisc

A Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) está com inscrições abertas, até 16 de novembro, para o Vestibular de Verão 2018, exceto para o curso de Medicina, cujo prazo vai até o dia 3 de janeiro de 2018. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.unisc.br. A novidade para essa edição é o curso de Medicina Veterinária, oferecido para suprir a carência de mercado na formação específica de profissionais para atuarem na área veterinária na região central do Rio Grande do Sul.

No total, são 2.865 vagas oferecidas, sendo 2.290 para o campus de Santa Cruz do Sul, 150 para Capão da Canoa, 165 para Montenegro, 155 para Sobradinho e 105 para Venâncio Aires. O valor da inscrição é de R$ 35 para pagamentos efetuados até o dia 12 de novembro. Após essa data, o valor é de R$ 70. Para a Medicina, o valor é de R$ 70. Durante o Viva Unisc, que ocorre no dia 5 de outubro em Montenegro, dia 31 de outubro em Capão da Canoa e dia 9 de novembro em Santa Cruz do Sul, o valor da inscrição, para todos os cursos, é de R$ 25.

O Processo Seletivo para demais cursos ocorre no dia 25 de novembro, das 14h30min às 18h30min, em todos os campi, constituído por uma prova de Proficiência em Língua Portuguesa – Redação e 45 questões objetivas distribuídas nas seguintes áreas de conhecimento: Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. O gabarito oficial será divulgado às 20 horas, e a lista dos classificados será disponibilizado no dia 28 de novembro, a partir das 17 horas, no site www.unisc.br e para os veículos de comunicação.

Para o curso de Medicina o Vestibular permanece no formato híbrido, composto pelas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mais a nota da Redação da Unisc, que será realizada no dia 13 de janeiro, das 14h30min às 17h30min, no campus de Santa Cruz do Sul. A lista dos classificados será divulgada no dia 18 de janeiro, às 16 horas.

Texto: Ascom Unisc