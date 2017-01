Meio Ambiente seleciona profissionais

Até o dia 31 de janeiro, a Prefeitura de Estrela estará recebendo inscrições para o processo seletivo visando a contratação de Biólogo, Engenheiro Agrícola, Engenheiro Ambiental e Geólogo para atuar na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Básico (Smmasb).

Os candidatos devem se dirigir ao Setor de Recursos Humanos, na Prefeitura. O horário de atendimento é das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h. Devem apresentar curriculum vitae documentado e preencher o formulário de inscrição. Em todos os cargos a jornada de trabalho é de 35 horas semanais, com remuneração de R$ 5.106,05 mensais, mais vale alimentação no valor de R$ 330. O Edital nº 01/2017 com todas as informações sobre o processo seletivo está disponível no site do município, www.estrela.rs.gov.br, em Processo Seletivo.

Texto: Ascom Estrela