Melhorias na ponte de Linha Schmidt Fundos garantem mais segurança aos condutores

Atendendo um antigo anseio da comunidade de Linha Schmidt Fundos, a Administração Municipal de Westfália promoveu melhorias na ponte situada na Estrada Geral da localidade. A obra foi iniciada ainda na gestão de Sérgio Marasca e foi concluída no mandato do prefeito Otávio Landmeier e vice-prefeita Evanete Inez Horst Grave.

A obra de alargamento foi licitada em R$ 93.916,76, tendo como empresa vencedora a LED Construtora e Urbanizadora LTDA. No local, foram colocados mais de 120 tubos de concreto para o escoamento da água que vem das laterais do arroio. Além de alargada, a ponte ainda foi erguida e recebeu proteções laterais de ferro, oferecendo mais segurança aos munícipes que trafegam diariamente pelo local.

Concluída nesta semana, a obra da ponte de Linha Schmidt Fundos deixou a comunidade satisfeita, bem como ao prefeito, Otávio Landmeier, vice-prefeita, Evanete Grave, e secretário de Obras, Viação e Interior, Paulo Bagatini. “A obra teve uma execução excelente. Realmente, ficou muito bom e era uma obra mais que necessária”, observam.

Para Bagatini, além de ser um anseio da comunidade, o alargamento da ponte agora oferece condições seguras de tráfego. “Agora sim as pessoas podem trafegar com segurança no local, pois a ponte comporta a passagem de dois carros em sentidos opostos, além de conter as proteções laterais”, enaltece. A insegurança dos condutores era gerada pelo fato de a ponte estar situada logo após uma curva, no sentido Centro – Linha Schmidt Fundos, e comportar a passagem de apenas um veículo por vez.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Westffália

Foto: Paloma Driemeyer Valandro