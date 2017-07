Menores são apreendidos por receptação de veículo em Lajeado

Na noite de sábado (01) o POE apreendeu dois menores de idade por receptação de veículo furtado no bairro Santo Antônio. A guarnição estava em patrulhamento no Bairro Santo Antonio, na rua Giusepe Garibaldi, próximo as câmaras mortuárias, quando foi avistou dois indivíduos tripulando um motocicleta em atitude suspeita.

Foi feita a abordagem da mesma sendo identificado o condutor e o caroneiro como menores de idade. Em consulta foi verificado que a moto de placa ICG-4358 estava em situação de furto/roubo. Ambos menores foram apreendidos e conduzidos a UPA posterior DPPA, para efetuar o registro do fato.

Texto: Ascom POE