Mês de aniversário do Município com programações especiais para a comunidade

Com programações diferenciadas para toda a comunidade, o mês de novembro celebra o aniversário de 83 anos de Arroio do Meio, comemorado dia 28. A última semana foi marcada por competições esportivas, com a grande final do 8º Campeonato Municipal de Futsal (dia 10), XV Rodeio Crioulo Estadual de Arroio do Meio (10, 11 e 12) e Sport Fest (15). No domingo, 19, a Rua de Eventos sedia a IV Volksmania e II Oldmania, das 8h às 17h, um dia voltado para apaixonados por carros antigos.

A próxima semana será especial para o Setor Primário, com dois eventos realizados em dias consecutivos. Na quarta-feira, 22, ocorre a 1ª Feira Agrícola de Arroio do Meio, das 9h às 17h, na Subprefeitura de Forqueta. Além da exposição de máquinas e equipamentos agrícolas, o dia será composto por palestras sobre Agricultura de Precisão, Saúde do Homem, Impacto do uso de águas subterrâneas na agricultura moderna e nota fiscal eletrônica. Haverá também serviços de saúde, mateada, apresentação de pesquisa da Escola do Distrito, demonstração de regulagem de pulverizadores e sorteio de brindes entre os participantes. A programação segue na quinta-feira, 23, quando será realizado o Seminário Regional sobre Agroindústria e Segurança Alimentar, das 8h às 17h, no CTG Querência. Seis palestras estão programadas ao longo do dia, ministradas por médicos veterinários, engenheiro agrônomo, biomédica e promotor. (Confira programação completa no quadro abaixo).

Na noite da quinta-feira, 23, ocorre a Celebração do Dia de Graças, a partir das 20h, na Rua de Eventos. Para a ocasião estão previstas bênçãos religiosas, recital da Escola de Música Josélia Ferla, apresentação de vídeo em homenagem ao Município e música autoral de Vanderlei Xumby Theves, com participação do Vocal Nota Livre e demais artistas locais. A programação encerra com show da banda Lambreta.

EVENTO LOCAL/HORÁRIO *DIA 22 *1ª FEIRA AGRÍCOLA DE ARROIO DO MEIO Subprefeitura de Forqueta Das 9h às 17h 9h – Abertura 10h – Palestra Agricultura de Precisão; 11h- Palestra Saúde do Homem; 12h – Intervalo almoço; 14h – Palestra Impacto do uso de águas subterrâneas na Agricultura Moderna; 15h – Palestra NF Eletrônica; 17h – Encerramento. *DIA 23 *SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE AGROINDÚSTRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR CTG Querência do Arroio do Meio Das 8h15min às 17h 8h15min – Cadastramento; 9h – Palestra SUSAF Desafios e Conquistas; 10h – Palestra Boas Práticas de Fabricação e Contaminação Cruzada; 11h – Milk Break; 11h30min – Palestras: Legislação para açougues e fiambrerias; Programa Estadual da Agroindústria Familiar; 12h30min – Almoço; 14h – Palestra Doenças transmitidas por alimentos e sua relação com segurança familiar; 15h – Palestra Ações do Ministério Público no controle da segurança alimentar; 16h – Questionamentos e encerramento.

