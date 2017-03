Método para tratar esgoto doméstico é solução eficaz contra poluição

O sistema de tratamento de esgoto doméstico é uma solução eficaz contra a contaminação ambiental ao garantir a destinação correta dos resíduos das propriedades rurais. O tratamento primário através do sistema fossa-filtro-sumidouro, de fácil manejo e manutenção, é indicado aos produtores rurais que visitam a Casa da Emater/RS-Ascar, durante a 17ª Expoagro Afubra, em Rio Pardo. Considerada a maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar, a Expoagro foi aberta aberta oficialmente na terça-feira (21) e prossegue até quinta (23).

Neste sistema, os dejetos que saem do vaso sanitário passam por uma fossa séptica, responsável pelo primeiro tratamento, seguindo para um filtro físico com areia e brita, que executa o tratamento com bactérias anaeróbicas, e em seguida, para o sumidouro, sendo infiltrados no solo. “Dessa forma, os resíduos são tratados a ponto de poderem voltar para o meio ambiente sem impacto”, garante a extensionista da Emater Carini Paschoal de Souza.

A extensionista explicou que o uso de bananeiras em cima do sumidouro ampliam a capacidade do sistema. “Além de possibilitarem a retirada de água mais rapidamente do local, as bananeiras produzem um fruto que pode ser consumido pela família”, orientou. Agricultores interessados na adoção do método podem procurar os escritórios municipais da Emater/RS-Ascar, que irá orientá-los sobre a instalação.

Sustentabilidade

A Emater/RS-Ascar também orienta sobre outras formas eficientes de sustentabilidade na propriedade rural, como processo de vermicompostagem, que reutiliza materiais orgânicos; embelezamento dos arredores das propriedades; reaproveitamento de pneus e descarte correto de embalagens de agrotóxicos, materiais eletrônicos, medicamentos vencidos e não utilizados. Além disso, o óleo de cozinha, a exemplo do sebo animal, pode ser utilizado na produção de sabão. A receita de sabão de álcool, bem como amostras do produto, é distribuída pelos extensionistas.

Texto: Ascom Emater