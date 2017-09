Mobilização nacional promove operações da Lei Seca em todo país

Órgãos de trânsito de todo o país estarão mobilizados em uma cruzada contra a embriaguez ao volante, nesta sexta-feira (22), quando operações da Lei Seca serão realizadas simultaneamente em todas as regiões do Brasil. A Associação Nacional de Detrans (AND) pretende tornar a mobilização de alerta para os perigos do álcool na direção em um evento anual.

Em Porto Alegre, o Detran estará com três blitze paralelas, sendo uma volante. Os 31 municípios conveniados da Balada Segura também estão sendo convocados a participar.

A Mobilização Nacional Operação Lei Seca é coordenada pela Comissão Representativa do Fórum Permanente das Operações Lei Seca da AND. A iniciativa integra-se à temática proposta pelo Denatran para a Semana Nacional do Trânsito, ‘Minha escolha faz a diferença no Trânsito’, uma vez que dirigir após beber é um comportamento de risco que passa por uma decisão individual que pode preservar a segurança ou gerar consequências trágicas.

No sábado (23) serão divulgados os dados gerais da operação, como número de abordagens e testes com etilômetro, além do perfil dos motoristas autuados.

