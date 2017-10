Moderno aviário é inaugurado em Estrela

Foi inaugurado na segunda-feira (23) mais um aviário com grande potencial de produção em Estrela. Trata-se da quinta unidade da granja de propriedade de Lécio Gregory, o segunda a utilizar o sistema dark house, com capacidade de produção de 49 mil frangos por lote. Ao todo, o complexo com suas cinco unidades terá agora potencial para produzir mais de 1,5 milhão de frangos por ano. O Governo teve participação ativa e direta na viabilidade do negócio na Linha São Jacó, através de ações e incentivos das secretarias municipais da Agricultura, de Obras e também do Meio Ambiente.

Um dos grandes diferenciais do novo aviário, cujo investimento superou os R$ 700 mil, é que sua produção se dará pelo sistema dark house (“casa escura”), que consiste na combinação automatizada da intensidade da luz e ventilação (temperatura), pressão e alimentação adequadas, cujo controle pode ser feito até pelo celular, evitando a entrada de funcionários no aviário. A capacidade será de até 49 mil frangos por lote. Considerando uma média superior a oito lotes por ano, a expectativa é superar a marca de 400 mil frangos anuais, ou mais de mil por dia. No total, as cinco unidades produzirão 182 mil animais por lote, mais de 1,5 milhão por ano.

“Este é o segundo da nossa granja no sistema dark house. Um pouco mais avançado que o outro, em funcionamento já há três anos, com capacidade para 42 mil frangos por lote. Estamos muito felizes,trata-se de um grande investimento para um negócio que é para toda a família. Sou aposentado, e já conto com a ajuda de meus filhos. Espero um dia ter a dos meus netos”, revela Gregory, ao citar a colaborações dos filhos José Rodrigo e Tiago Baltazar Gregory no gerenciamento do negócio. “O computador controla, faz o que se pede, mas é preciso o comando de alguém, e alguém que entende do negócio”, completa.

Além do apoio direto da Secretaria de Agricultura, o município auxiliou o projeto em etapas como terraplanagem do local e emissões de licenças ambientais. Conforme o secretário de Agricultura, José Adão Braun, trata-se de mais uma grande conquista para Estrela. “É com muito entusiasmo que vemos mais este projeto, do qual fomos parceiros, entrar em operação”, diz. “Mostra o quanto, não apenas por sua topografia, como também logística e apoio do governo municipal, Estrela está se tornando uma área preferida para quem busca investir neste segmento, o que é bom para a economia do município como um todo.”

