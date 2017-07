Monumento à Laranja está pronto

O artista Marcos Datch de Oliveira finalizou na terça-feira (04) a confecção do Monumento à Laranja. A obra foi instalada em frente à Igreja São José, na comunidade de Vasco Bandeira, no interior de Marques de Souza. A Laranja é uma homenagem do artista, de patrocinadores que compraram os materiais de construção e da prefeitura que coordenou os trabalhos e investiu em melhorias em ruas e calçadas da localidade.

Administração Municipal e a comunidade de Vasco Bandeira estão mobilizados, pois neste sábado (08) ocorre a tradicional Festa da Laranja. O evento acontece há 35 anos e tem participação direta dos moradores na organização. A Festa começa cedo, às 8h, e a programação se estende até à tarde. Às 10h30min ocorre solenidade de inauguração oficial da Laranja.

Na programação estão previstos ainda mateada, missa, torneio de bocha, tenda colonial, concurso de derivados, de motosserra e de descascar laranja, almoço estilo piquenique e reunião dançante.

Texto: Ascom Marques de Souza