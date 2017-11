Monumento é inaugurado em praça de Estrela

A terça-feira (31) foi de comemorações e homenagens em diversas cidades do País, principalmente naquelas com forte histórico da colonização alemã e o luteranismo. Não foi diferente em Estrela, onde um culto especial na Igreja Evangélica de Confissão Luterana marcou a passagem dos 500 anos da Reforma. A programação seguiu com a inauguração de um monumento na futura Praça Martin Luther, para marcar a data do histórico movimento religioso, suas teses, causas e conquistas.

O culto e suas diversas ações, que contou com hinos e frases do mentor de todo o movimento, foram comandados pelos pastores da Comunidade Evangélica de Estrela, Milton Schmidt, Ângela Ulrich e Luiz Felipe Scheidt; e o pastor convidado Martin Dietz. Em seguida todos os participantes, também o prefeito Rafael Mallmann, caminharam por algumas dezenas de metros, até a futura Praça Martin Luther, na rua Arnaldo José Diel, que homenageará o histórico mentor do movimento. No local, prestigiaram a inauguração do monumento Rosa Luterana, que resume a teologia defendida por Martinho Lutero, como é mais conhecido no Brasil.

Entre as características do monumento, idealizado pelo arquiteto Mauro José Garcia Aires, estão elementos históricos da Rosa e também outras características. “Podemos, por exemplo, identificar a Rosa sobre a Bíblia, que é a base de tudo; ao seu centro a cruz, no coração do cristão; as pétalas, no sentido da alegria, consolo e tudo o que elas significam na doutrina. Como não usamos as tradicionais cores, pensamos em fazê-la vazada, para que seja iluminada sempre ao fim da tarde pelos raios do sol, no sentido da valorização da vida e das criações divinas”, destaca a pastora Ângela Ulrich.

O prefeito Rafael Mallmann ressaltou a importância que o movimento teve em todo o mundo, e o que significou para a história dos cristãos. Destacou também a força do luteranismo em Estrela, e disse que a praça, que faz parte do projeto de revitalização da área da escadaria, não está ainda pronta por questões burocráticas. “Nossa ideia era nesta data estar com a praça totalmente pronta, mas a terceira e última etapa da revitalização só não está concluída por questões burocráticas. Mas estas serão superadas e esperamos em breve inaugurar a Praça Martin Luther”.

Texto: Ascom Estrela