Moradores comemoram implantação de calçamento

Na semana passada, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Lairton Hauschild e outras lideranças políticas visitaram a rua Adão Alves dos Santos, no bairro Passo de Estrela. A via foi recentemente pavimentada, no sistema de calçamento comunitário.

Conforme o secretário de Planejamento, Israel Moccelin, no sistema de calçamento comunitário o município fornece todo o material necessário, projeto e preparo do terreno e os moradores beneficiados arcam com a contratação da empresa para fazer a colocação do calçamento. Na referida via, com 108 metros de extensão, o município investiu R$ 31,7 mil em material.

A moradora Cleonice Camargo da Silva, que reside no local há cerca de 20 anos, enaltece a alegria que está sentido com a realização da obra. “Pedíamos calçamento para a nossa rua há cerca de cinco anos. Toda chuva era um problema, pois a água escoava para o pátio e por vezes até para dentro de casa. Agora está resolvido. Melhorou e muito a nossa qualidade de vida. Além disso, foi concluído antes mesmo do previsto pela Prefeitura. Isso mostra comprometimento”, destaca a moradora.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul