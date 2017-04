Mostra Arquitetura & Design terá mudanças e recebe inscrições

A 8ª Feira da Construção Civil, Mobiliário e Decoração do Vale do Taquari – Construmóbil 2017 planeja algumas novidades e mudanças para o evento que vai transcorrer entre os dias 26 de setembro e 1º de outubro. E uma delas se refere à Mostra Arquitetura & Design, atração da feira que reúne o que há de mais bonito, ousado e confortável na composição de espaços residenciais e comerciais.

Nesta edição, a comissão organizadora aposta num formato de participação dos arquitetos, designers, engenheiros e decoradores via inscrições, e os interessados devem fazer contato durante este mês de abril. Associado a isso, a Construmóbil 2017 está em fase de captação de patrocinadores que acreditam no potencial da Mostra e também poderão interagir com o público circulante.

“A Mostra Arquitetura & Design exige um investimento diferenciado de quem expõe lá. Nos dispomos a ouvir comentários e sugestões de quem é do meio. Acreditamos não só numa maior adesão dos arquitetos, designers, engenheiros e decoradores, como também num surpreendente resultado final para o público”, afirmou uma das coordenadoras da Mostra, arquiteta Marta Peixoto. Algumas das ideias partiram do Programa de Nucleação do Empreender da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil) com arquitetos. “Eles nos trouxeram anseios como novo layout, mudança do local e menor custo”, explicou a facilitadora Vera Azevedo.

E, neste sentido, já há definições. Neste ano, a Mostra passa para o lado direito do Pavilhão 3, próximo à porta dos fundos, a fim de permitir que o horário de término seja estendido. O mapa do local prevê um pub com choperia e opções gastronômicas no centro da Mostra, para negócios, integração e bem-estar dos visitantes. A área total da Mostra é de 400 metros quadrados e na última edição acomodou 11 ambientes. Na linha proposta pelo tema da feira – Economia Colaborativa – a intenção é que haja um trabalho compartilhado e, dependendo do número de inscritos, um planejamento colaborativo dos espaços. “As regras e detalhes ainda estão em fase de definição. Na medida em que tivermos os parceiros da Mostra, vamos juntos construir o novo modelo”.

Nesta quinta-feira (6), os arquitetos do Empreender têm reunião na Acil. Começa às 18h30min e um dos assuntos é a Construmóbil 2017. Interessados não ligados ao grupo também podem participar obtendo mais informações pelo telefone 3011-6900 ou e-mail eventos@acilajeado.org.br

Texto: Ascom Acil