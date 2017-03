Mostra Não-competitiva integra programação do Festival de Cinema

Abrilhantando ainda mais o 1º Festival de Cinema de Lajeado, haverá a Mostra Não-competitiva, no sábado, dia 1º de abril. Ao todo, são cinco filmes exibidos a partir das 8h45min, no Teatro do Centro Cultural da Univates, juntamente com as obras do projeto Exportando Belezas, de nosso idealizador Lauro Bergersch.

Após as exibições, estão todos convidados para debates, abertos, com os realizadores para a troca de experiências e o estímulo da cultura da Sétima Arte.

É o 1º Festival de Cinema de Lajeado com o objetivo de fomentar o audiovisual brasileiro e as belezas naturais do Rio Grande do Sul.

O Festival ocorre dias 30 e 31 de março, e 1º de abril, no Teatro da Univates. Os ingressos estão à venda pelo www.festivaldecinemadelajeado.com.br. Turmas de Ensino Médio têm acesso gratuito, ao Cine Escola, mediante inscrição pelo festivaldecinemalajeado@gmail.com.

Filmes da Mostra Não-Competitiva:

A prova – Oficina de Cinema João Goulart – Ficção

Piska – Nelson Brauwers – Documentário

Coqueiro Baixo e o Segredo da Longevidade – Renan Silva – TV Informativo –

Sons que Falam – Natasha BouvierErthal–Univates – Experimental

Faltam 5 minutos – Luiz Alberto Cassol – Documentário

