Por volta das 18h da terça-feira (04), no km 69, da ERS-129, em Encantado, uma colisão entre duas motocicletas deixou uma pessoa ferida. Conforme a Polícia Rodoviária, uma moto CG 125 trafegava no sentido Arroio do Meio – Encantado, quando atingiu uma motoneta Biz que atravessava a rodovia. A condutora da Biz, de 33 anos, não ficou ferida, mas o condutor da outra moto, de 46 anos, sofreu lesões leves e precisou de atendimento no Hospital Santa Teresinha.

Texto: Portal Região dos Vales